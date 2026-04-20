الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل لقاء بيراميدز بالدوري

يستعد نادي الزمالك لصرف جزء من المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول قبل المباراة المقبلة أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويواصل الفريق الأول بنادي الزمالك ، تدريباته مساء اليوم الإثنين ، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).