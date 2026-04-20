مدرب اتحاد العاصمة: نستحق التأهل لنهائي الكونفدرالية ومستعدون لتحدي الزمالك

أبدى لامين ندياي، المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة، ارتياحه الكبير بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي بهدف لمثله في لقاء الإياب.

واستفاد الفريق الجزائري من نتيجة الذهاب، ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي مستندًا إلى قاعدة الهدف خارج الأرض، في مواجهة اتسمت بالندية والتوتر حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد ندياي في تصريحاته أن التأهل جاء بفضل الروح القتالية للاعبين، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة وشهدت الكثير من التوقفات التي أثرت على إيقاع اللعب والتركيز، إلا أن فريقه نجح في الحفاظ على توازنه والخروج بالنتيجة المطلوبة.

وأضاف أن المنافس تمكن من تعديل النتيجة، لكن فريقه تعامل بذكاء مع مجريات اللقاء، ونجح في تجاوز الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة، ليحجز مكانه في المشهد الختامي للبطولة.

وعن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في النهائي، أبدى المدرب تفاؤله، مؤكدًا أن الفريق سيستعد بشكل جيد لخوض التحدي القاري الكبير.

ومن المنتظر أن تُقام مباراتا النهائي يومي 9 و16 مايو، في صراع مرتقب على اللقب بين الفريقين.