تطورات حالة خوان بيزيرا قبل موقعة الزمالك وبيراميدز

بدأ البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، في خوض التدريبات الجماعية مع الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك بيزيرا في التدريبات الجماعية للزمالك، ولكن اكتفى بخوض مران خفيف ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

ويقترب بيزيرا من المشاركة في مباراة بيراميدز لكن يفضل معتمد جمال المدير الفني للفريق إراحة اللاعب بسبب ضغط المباريات.

ومن الممكن تكون مشاركة بيزيرا كبديل في مباراة بيراميدز حسب حالة المباراة خوفا من تكرار الإصابة.

تُعد مواجهة بيراميدز واحدة من أبرز المباريات المنتظرة في الدوري، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويسعى الزمالك إلى الظهور بأفضل تشكيل ممكن، ما يجعل مسألة جاهزية اللاعبين، وعلى رأسهم بيزيرا، أمرًا في غاية الأهمية.

نظرة فنية على استعدادات الزمالك

يواصل الزمالك استعداداته المكثفة للمباراة، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، بالإضافة إلى دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة