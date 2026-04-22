الغندور يكشف عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حكم مباراة الزمالك و بيراميدز مساء غد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور: محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.