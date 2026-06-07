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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عسل يتوج بوصافة بطولة بريطانيا المفتوحة

مصطفي عسل
مصطفي عسل
ياسمين تيسير

توج مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، بالمركز الثاني في بطولة بريطانيا المفتوحة، التي استضافتها برمنجهام البريطانية خلال الفترة بين 30 مايو وحتى السابع من يونيو الجاري ويبلغ مجموع جوائزها 346 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات

وهزم مصطفى عسل في المباراة النهائية أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-3, 11-6, 0-0  حيث انسحب البطل المصري في الشوط الرابع بسبب الاصابة

وشارك 13 لاعباً  في منافسات الرجال وهم:
كريم الحمامي، آدم حول، كريم التركي، محمد جوهر، مصطفى السيرتي، يحيى النوساني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، علي أبو العينين، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، محمد زكريا، ومصطفى عسل.

مصطفى عسل الاسكواش بريطانيا

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