6 غيابات في صفوف الزمالك أمام بيراميدز قبل موقعة الدوري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري.

ويفقد الزمالك خدمات 6 لاعبين أمام بيراميدز على رأسهم عمرو ناصر بسبب الإصابة بجانب غياب كل من أحمد حسام وأحمد حمدي وسيف فاروق وبارون أوشينج ومحمود الشناوي بقرار فني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز غدا الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.