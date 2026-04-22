باريش أردوتش يستعد لانطلاقة سينمائية جديدة في فيلم “SOY”

في خطوة جديدة تعزز حضوره في عالم السينما، يستعد النجم التركي Barış Arduç لخوض تجربة فنية مختلفة من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “SOY”، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهوره ومحبي الدراما التركية.

الفيلم، الذي يُعد من أبرز المشاريع المنتظرة في تركيا خلال الفترة المقبلة، يشهد حاليًا تحضيرات مكثفة تمهيدًا لانطلاق التصوير، أن الأجواء مليئة بالحماس والتجهيزات الضخمة، ما يشير إلى إنتاج ضخم قد يترك بصمة واضحة في السينما التركية.

وتشارك في التحضيرات أيضًا “فرح”، التي ظهرت برفقة باريش ضمن كواليس الاستعدادات الأولى، أثارت فضول الجمهور حول طبيعة دورها في الفيلم،

فيلم “SOY” لا يُمثل مجرد عمل سينمائي جديد، بل يُنظر إليه كبداية مرحلة مختلفة في مسيرة باريش أردوتش، الذي عرفه الجمهور بأدواره الناجحة في الدراما التلفزيونية، حيث يسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم أداء أكثر عمقًا وتنوعًا، يعكس تطوره الفني خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يحمل الفيلم طابعًا دراميًا مشوقًا، مع عناصر إنسانية قوية وقصة تحمل أبعادًا متعددة، وهو ما زاد من حالة الترقب، خاصة في ظل الحديث عن سيناريو مميز وإخراج يعتمد على رؤية حديثة ومختلفة.