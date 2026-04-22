بعد السيول.. تحرك عاجل من الزراعة لإنقاذ مزارعي سيناء

شيماء مجدي

تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أجرى خبراء مركز بحوث الصحراء زيارة ميدانية إلى منطقة وادي سعال وذلك للوقوف على الأضرار التي لحقت بالتجمع الزراعي بوادي سعال نتيجة التقلبات الجوية التي تسببت في تعرض بعض الأراضي لسيول جارفة.

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمتابعة آثار السيول ميدانيًا، والعمل على الحد من تداعياتها، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين، لافتا إلى مواصلة  مركز بحوث الصحراء  جهوده في دعم المزارعين داخل التجمعات الزراعية، من خلال الدفع بالخبراء والمتخصصين وتوفير التوصيات الفنية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية الشاملة في سيناء.

وشملت الزيارة تنفيذ جولات ميدانية داخل التجمع، حيث تم تفقد حالة المحاصيل، والتوصية بتطبيق عدد من الممارسات الزراعية التي من شأنها تقليل حجم الأضرار وتحسين كفاءة الإنتاج، فضلا عن متابعة حالة زراعات البساتين خاصة أشجار الزيتون والفاكهة، والتأكيد على أهمية انتظام عمليات الري والتسميد وفق البرامج الموصى بها لضمان استدامة الإنتاج، كذلك تم تفقد حالة الإصابات المرضية والحشرية حيث تم فحص الزراعات القائمة للتأكد من خلوها من الإصابات أو سرعة التعامل معها مع تقديم حزمة من التوصيات الفنية للحفاظ على سلامة المحاصيل.

ومن جهته قال الدكتور عماد عوض، المنسق العام لمشروع مراكز الخدمات الزراعية والمشرف على التجمعات الزراعية بسيناء، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء، تم تنفيذ كافة التكليفات على الفور، مع العمل على مدار الساعة لإزالة آثار السيول، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخدمي للمزارعين المتضررين، بما يسهم في سرعة استعادة النشاط الزراعي داخل التجمعات.

وأكد عوض ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها خبراء المركز لدعم المزارعين وتعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، لافتا الي ان مبادرة “اسأل واستشير” تواصل تقديم خدماتها الإرشادية داخل تجمعات شمال وجنوب سيناء، حيث تشمل الجولات المقبلة تفقد تجمعات سهل القاع وطيبة التمد، في إطار دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.
وشارك في الزيارة من خبراء المركز: الدكتور محمد رائف، أستاذ الإنتاج النباتي، الدكتور أحمد عماد أستاذ الفاكهة، والدكتور عصام أحمد أستاذ مكافحة الآفات.

علاء فاروق وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء وادي سعال التقلبات الجوية

