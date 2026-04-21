الذهب الأصفر تحت المتابعة .. لجان الزراعة تجوب الفيوم لضمان نجاح موسم القمح

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المتابعة الميدانية، لمنظومة حصاد وتوريد القمح على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمنظومة.



وقامت الدكتورة رحاب محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية التعاوني الزراعي، بزيارة إلى محافظة الفيوم إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، لمتابعة انطلاق موسم الحصاد والتوريد لعام 2026.

وشهدت الزيارة الافتتاح الرسمي لموسم حصاد القمح بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، حيث اقيمت الفعاليات بأحد الحقول الزراعية التابعة لجمعية "قصر رشوان" بمركز طامية، بالتنسيق مع الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، فضلا عن حضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووزارتي الزراعة والتموين.

وخلال الاحتفالية تم استعراض، جهود نشر استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات الحصاد، والتي تساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد وتسريع وتيرة العمل ودعم المزارعين.



وشملت الجولة الميدانية تفقد صوامع القمح بناحية طامية، حيث تم متابعة آليات استلام الأقماح من المزارعين وعمليات الفرز لضمان الجودة، كما تم التأكد من انتظام سير منظومة التوريد وفقاً للضوابط والمعايير التي وضعتها الدولة، مع التوجيه بتذليل كافة العقبات أمام الموردين لضمان تدفق المحصول إلى الصوامع والشون بيسر وسهولة.



وفي سياق متصل، اختتمت، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، جولتها بالمرور على الجمعية الزراعية بناحية "سنرو القبلية"، حيث تم الاطمئنان على سير العمل الإداري وتوافر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما شددت على الاستعداد الجيد للموسم الزراعي الصيفي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين، فضلا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين دخل الفلاح المصري.

دعم المخزون الاستراتيجي للدولة

وأكدت عبدالله، استمرار غرف العمليات واللجان الميدانية في متابعة كافة محافظات الجمهورية على مدار الساعة، لضمان نجاح موسم توريد القمح "الذهب الأصفر" لعام 2026، وتحقيق المستهدفات المطلوبة لدعم المخزون الاستراتيجي للدولة.