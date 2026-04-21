هل ارتفعت أسعار الأسمدة؟ الزراعة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما يتردد بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة أو فقدان المدعومة منها غير دقيق، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة لم تشهد أي زيادة رسمية حتى الآن، وأن الدولة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار دعمًا للمزارعين.

وأوضح جاد أن الزيادة التي حدثت مؤخرًا لا تتعلق بسعر السماد نفسه، وإنما ترجع إلى ارتفاع تكلفة النقل "النولون"، والتي زادت بنحو 20 جنيهًا للطن في بعض الحالات، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا الأمر لضمان عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.

الزراعة تتحرك بشكل استباقي

وأضاف المتحدث الإعلامي خلال حواره ل "صدي البلد" أن وزارة الزراعة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة أي متغيرات محتملة في أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بدائل فعالة للأسمدة الكيماوية، من خلال التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والمنتجات الطبيعية.

وأشار جاد إلى أن هذه البدائل تم تجربتها بالفعل في عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومع المستثمرين، وحققت نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعميم هذه التجارب لتصل إلى صغار المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتحملون العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أن وزارة الزراعة ستعتمد على جميع منافذها المنتشرة بالمحافظات، من مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية، لتحويلها إلى نقاط خدمية توفر للمزارعين مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المخصبات الحيوية وبدائل الأسمدة، مع ضمان توافرها بشكل مناسب قبل الموسم الصيفي.



زيادة المعروض

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل زيادة المعروض من هذه المنتجات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وإرشادية لتعريف المزارعين بأنواع البدائل المتاحة، ومميزاتها، وكيفية استخدامها، وأماكن الحصول عليها، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة مع تقليل التكلفة.

الموسم الصيفي

وشدد المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة على أن الوزارة ماضية في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المزارعين سيشعرون بنتائج هذه الخطوات خلال الموسم الصيفي، من خلال توافر البدائل وخفض تكاليف الإنتاج، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويحافظ على مصلحة الفلاح المصري.