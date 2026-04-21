وزارة النقل: حملات توعية لطلاب المدارس لتعزيز الاستخدام الآمن للسكك الحديدية
ألمانيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تهديدات ضد أهداف داخل أراضيها
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية فنلندا.. اليوم
رحلة صعبة مع المرض.. تفاصيل 9 أشهر من المعاناة عاشتها حياة الفهد
هل ارتفعت أسعار الأسمدة؟ الزراعة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة
أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2026 في السعودية
الزمالك يترقب قرار الكاف.. مقترح لإقامة مواجهة اتحاد العاصمة بدون جمهور
إصابة 4 حالات باختناق.. تفاصيل حريق لنش سياحي على الشاطئ في الغردقة
فعل من الكبائر يقع فيه كثيرون.. علي جمعة يحذر: يستوجب أشد العذاب
بعد رحيلها.. أسرار في حياة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد
شبانة: بعد كل هذا التاريخ والإنجازات.. هل تزايدون على الخطيب الآن؟
لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية.. اليابان تنهي حظر تصدير الأسلحة الفتاكة
قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما يتردد بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة أو فقدان المدعومة منها غير دقيق، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة لم تشهد أي زيادة رسمية حتى الآن، وأن الدولة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار دعمًا للمزارعين.

وأوضح جاد أن الزيادة التي حدثت مؤخرًا لا تتعلق بسعر السماد نفسه، وإنما ترجع إلى ارتفاع تكلفة النقل "النولون"، والتي زادت بنحو 20 جنيهًا للطن في بعض الحالات، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا الأمر لضمان عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.

الزراعة تتحرك بشكل استباقي

وأضاف المتحدث الإعلامي خلال حواره ل "صدي البلد" أن وزارة الزراعة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة أي متغيرات محتملة في أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بدائل فعالة للأسمدة الكيماوية، من خلال التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والمنتجات الطبيعية.

وأشار جاد إلى أن هذه البدائل تم تجربتها بالفعل في عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومع المستثمرين، وحققت نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعميم هذه التجارب لتصل إلى صغار المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتحملون العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أن وزارة الزراعة ستعتمد على جميع منافذها المنتشرة بالمحافظات، من مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية، لتحويلها إلى نقاط خدمية توفر للمزارعين مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المخصبات الحيوية وبدائل الأسمدة، مع ضمان توافرها بشكل مناسب قبل الموسم الصيفي.


زيادة المعروض

وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل زيادة المعروض من هذه المنتجات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وإرشادية لتعريف المزارعين بأنواع البدائل المتاحة، ومميزاتها، وكيفية استخدامها، وأماكن الحصول عليها، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة مع تقليل التكلفة.

الموسم الصيفي

وشدد المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة على أن الوزارة ماضية في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المزارعين سيشعرون بنتائج هذه الخطوات خلال الموسم الصيفي، من خلال توافر البدائل وخفض تكاليف الإنتاج، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويحافظ على مصلحة الفلاح المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

النجم هاني شاكر

الوضع حرج | تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. خاص

ترشيحاتنا

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وزير البترول: لدينا خطة إستباقية لمواجهة أي طوارئ أو تأثيرات محتملة

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بقيمة 32.7 مليار جنيه

اسعار الذهب الان

سعر الذهب الآن .. عيار 21 يتخطى الـ7 آلاف جنيه

بالصور

أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

