بالتعاون مع الأمم المتحدة.. وزير الاستثمار يطلق بوابة التجارة الخارجية لتعزيز الشفافية

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، «بوابة إجراءات التجارة الخارجية» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وبتمويل من المملكة المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية ودعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة المنظومة التصديرية.



وأكد الوزير أن البوابة تمثل خطوة محورية لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تعد إحدى الأدوات الرئيسية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، كما تتكامل مع جهود الدولة لرفع القدرات التصديرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية.



إصلاحات هيكلية

وأوضح الدكتور فريد أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وإتاحة جميع خطوات الاستيراد والتصدير والترانزيت بصورة واضحة وميسرة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الجديدة.



وأشار الوزير إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، مؤكدًا أن التعاون مع الأونكتاد وشركاء التنمية يعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وبناء منظومة مؤسسية أكثر استدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة مصر التجارية إقليميًا ودوليًا.