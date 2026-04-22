أكشاياتريتيا تحرك الذهب عالميا.. 2% من الطلب السنوي في يوم واحد و17% قفزة بالاستثمار الهندي

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» في دراسة حديثة عن التأثير الكبير لموسم "أكشاياتريتيا" في الهند على حركة الطلب العالمي وأسعار الذهب، مؤكدًا أن هذا الموسم يُعد أحد أكبر مواسم شراء المعدن النفيس عالميًا، في ظل احتفاظ الهند بمكانتها كثاني أكبر مستهلك للذهب على مستوى العالم.

وأوضحت الدراسة، التي تغطي الفترة من 2018 إلى 2026، أن الطلب المرتبط بهذا الموسم يمثل ما بين 1% إلى 2% من إجمالي الطلب السنوي في الهند خلال يوم واحد فقط، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توازنات العرض والطلب واتجاهات الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد حساسية السوق لأي تغيرات في الطلب الفعلي.



وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن تحركات الطلب خلال هذا الموسم أصبحت عاملًا مؤثرًا في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن الفترة بين 2024 و2026 شهدت تحولًا واضحًا في طبيعة الطلب، حيث تراجعت المبيعات الفعلية مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية بفعل وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، مع اتجاه المستهلكين نحو العملات الذهبية والمنتجات الاستثمارية منخفضة التكلفة بدلًا من المشغولات مرتفعة المصنعية.

وأضافت الدراسة أن تأثير الموسم امتد إلى أسواق الخليج، خاصة في الإمارات والسعودية، عبر الطلب المرتبط بالجاليات الآسيوية ودور دبي كمركز رئيسي لتجارة الذهب وإعادة التصدير، كما انعكس بشكل غير مباشر على السوق المصري من خلال ارتباط التسعير المحلي بحركة الأسعار العالمية، ما عزز الإقبال على السبائك والعملات الذهبية باعتبارها وسيلة ادخار واستثمار أكثر من كونها سلعة استهلاكية.