5 علامات لا تتجاهلها.. أعراض سرطان القولون

إذا كنت تتساءل عن ماهي اعراض سرطان القولون والمعدة فهي من الأعراض المضللة في كثير من الأحيان، حيث قد تشبه في بدايتها مشاكل هضمية بسيطة كعسر الهضم أو القولون العصبي وبالتالي يجعل الكثيرين يتجاهلونها حتى تتفاقم الحالة، ولكن مع التقدّم في الوعي الصحي أصبح من الضروري الانتباه لأي إشارات غير معتادة يرسلها الجسم.

سرطان القولون

يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

كيف تكتشف سرطان القولون مبكرا؟

تتضمن أعراض سرطان القولون تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء (إسهال أو إمساك)، دم في البراز، آلام متكررة في البطن (غازات أو تشنجات)، فقدان وزن غير مبرر، شعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل، وتعب دائم بسبب فقر الدم.

قد لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب عند استمرار هذه العلامات.

أعراض سرطان القولون

الكثير ممن تُشخص إصابتهم بسرطان القولون لا تظهر عليهم الأعراض في البداية. وفي حال ظهور الأعراض، فغالبًا تختلف باختلاف حجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.

قد تشمل أعراض سرطان القولون:

تغيرًا في عادات التغوط، كزيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

نزف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

انزعاجًا مستمرًا في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء التغوُّط.

الضعف أو التعب.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.

أعراض سرطان القولون في بدايته

سرطان القولون مميت إذا كان في المراحل المتأخرة، كما أن أعراض سرطان القولون تختلف من شخص لآخر.

بعض الأعراض تظهر في مراحل مبكرة وتشمل تغييرات في عادات الأمعاء. الأعراض المزمنة والنزيف في البراز قد تظهر في مراحل متقدمة.

من المهم معالجة أي تغييرات في عادات الأمعاء مع الطبيب.

هل الدوخة من اعراض سرطان القولون؟

لا، عادةً، الدوخة ليست من أعراض سرطان القولون الشائعة، وأعراض سرطان القولون الرئيسية تشمل حدوث تغييرات في الأمعاء ونزيف في البراز وآلام بطنية. إذا كنت تعاني من الدوخة المستمرة أو أعراض أخرى غير عادية، يجب استشارة الطبيب لتقييم حالتك.

هل يظهر سرطان القولون في تحليل الدم؟

لا يظهر سرطان القولون في تحاليل الدم الروتينية، و لتشخيص سرطان القولون، يعتمد الأمر على إجراء فحوصات مختلفة مثل منظار القولون واختبارات البراز المخصصة، و تحاليل الدم قد تستخدم لتقييم حالة المريض أو اكتشاف تغييرات في وظائف الكبد أو الدم، وليس للكشف المباشر عن الورم القولوني.

هل من الممكن أن يتحول القولون العصبي إلى سرطان؟

القولون العصبي وسرطان القولون يؤثران على الجزء الهضمي، ألا وهو الأمعاء الغليظة. هذا يسبب تشابكًا في تحديد سبب الألم. يجب التمييز بينهما عن طريق تحليل الأعراض والعلامات المميزة لكل منهما، لتحديد التشخيص بدقة.