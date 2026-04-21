مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

تصدر اسم الفنان هاني شاكر ، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية ، عن وفاة هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا نتيجة إصابته بنزيف حاد بالقولون، وتواجده في العناية المركزة. 

حقيقة وفاة هاني شاكر 

ونفت نقابة المهن الموسيقية ، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة هاني شاكر مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.


وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.

مرض هاني شاكر 

تعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية حادة ناتجة عن نزيف حاد في القولون استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء منه. 

ورغم استقرار حالته لفترة، إلا انه تعرض لانتكاسة صحية شملت فشلًا تنفسيًا ومضاعفات في القلب، حيث يتلقى العلاج حاليًا بإحدى المستشفيات في فرنسا. 

ما هو النزيف الحاد فى القولون؟

النزيف الحاد فى القولون هو خروج كميات ملحوظة من الدم من الأمعاء الغليظة (القولون)، وقد يظهر الدم مع البراز أو يكون داخليًا غير مرئى، ويوضح الخبراء أن النزيف قد يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يصبح مهددًا للحياة إذا أدى إلى فقدان سريع للدم.

أعراض نزيف القولون

تختلف الأعراض حسب شدة النزيف ومكانه، لكن أبرز العلامات تشمل

ظهور دم أحمر أو داكن مع البراز

براز أسود يشبه القطران فى بعض الحالات

ألم أو تقلصات فى البطن

إسهال أو تغير فى حركة الأمعاء

إرهاق وضعف عام نتيجة فقدان الدم

أعراض نادرة وخطيرة

فى الحالات الحادة، قد تظهر أعراض تستدعى التدخل الفورى، مثل

دوخة شديدة أو إغماء

انخفاض ضغط الدم

تسارع ضربات القلب

قيء مصحوب بالدم

صعوبة فى التنفس أو ضعف شديد

تطورات حالة هاني شاكر 

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن آخر التطورات الصحية للفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أن حالته تمر بمرحلة حرجة للغاية، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

هاني شاكر في أكبر مستشفيات باريس 

وأوضح فرهود خلال مداخلة هاتفية مع شريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان هاني شاكر يتلقى العلاج داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متكامل يولي حالته اهتمامًا بالغًا، نظرًا لمكانته الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن هاني شاكر يقيم حاليًا داخل وحدة العناية المركزة، حيث يخضع لإجراءات طبية مكثفة، لافتًا إلى أن حالته الصحية صعبة للغاية، خاصة فيما يتعلق بوظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بفرنسا أن الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا ملحوظًا بعد وصوله إلى باريس، موضحًا أن الفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الوضع الصحي، في ظل ظروف دقيقة تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة.

وأضاف أن أسرة الفنان تفضل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه للهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه. 

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

