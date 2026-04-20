على جهاز التنفس الصناعي.. تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية لهاني شاكر

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن آخر التطورات الصحية للفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أن حالته تمر بمرحلة حرجة للغاية، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضح فرهود خلال مداخلة هاتفية مع شريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان هاني شاكر يتلقى العلاج داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متكامل يولي حالته اهتمامًا بالغًا، نظرًا لمكانته الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن هاني شاكر يقيم حاليًا داخل وحدة العناية المركزة، حيث يخضع لإجراءات طبية مكثفة، لافتًا إلى أن حالته الصحية صعبة للغاية، خاصة فيما يتعلق بوظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بفرنسا أن الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا ملحوظًا بعد وصوله إلى باريس، موضحًا أن الفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الوضع الصحي، في ظل ظروف دقيقة تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة.

وأضاف أن أسرة الفنان تفضل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه للهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.