طريقة عمل جلاش الأجبان الشيف غادة التلي

يعد جلاش الأجبان من الأكلات الشهية والاقتصادية والتى يمكن تحضيرها في وقت قصير وتتمتع بمذاق مميز.

نعرض لكم طريقة عمل جلاش الأجبان من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير

لفة جلاش

2 كوب جبنة مكس

¼ كوب بقدونس

بيض

ملعقة كبيرة خل

½ كوب حليب

¼ كوب زيت

للوجه:

سمسم

حبة البركة

طريقة عمل جلاش الأجبان

رصي الجلاش في صينية و احشيه بالجبنة و البقدونس ثم ضعي اللبن و البيض و الخل و الزيت.

رشي السمسم و حبة البركة على الوجه و ادخليه فرنا ساخنا حتي تمام النضج وقدميه ساخنا.