الإمارات ترد على ترامب: لا نحتاج دعما ماليا.. وشراكتنا مع واشنطن قائمة على القوة لا الاعتماد

أكد سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة أن أي حديث عن حاجة بلاده إلى دعم مالي خارجي لا يعكس الواقع الاقتصادي للدولة، جاء لك ردا على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح العتيبة، في تصريحات نشرتها سفارة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة "إكس"، أن بلاده تثمن إشادة ترامب بمكانتها كشريك اقتصادي وتجاري رئيسي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تقوم على أسس متينة من المصالح المشتركة والاستثمارات المتبادلة والثقة طويلة الأمد.

وشدد السفير على أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة مالية كبيرة، مدعوماً بأصول سيادية تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، إلى جانب احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي تتجاوز 300 مليار دولار، فضلاً عن قطاع مصرفي قوي يضم ودائع تقارب 1.5 تريليون دولار.

وأضاف أن هذه القوة الاقتصادية هي التي مكنت الإمارات من ضخ استثمارات تتجاوز تريليون دولار في السوق الأمريكية، مع توقعات بمواصلة هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

واختتم العتيبة بالتأكيد على أن العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة ستظل مزدهرة، ليس على أساس الاعتماد المتبادل في الدعم، بل باعتبارها واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية العالمية التي تحقق مكاسب للطرفين.

وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع شبكة CNBC بأن بلاده تدرس تقديم دعم مالي للإمارات، إضافة إلى بحث إمكانية إبرام اتفاق لتبادل العملات، وهو ما أثار ردوداً سريعة من الجانب الإماراتي لتوضيح الصورة.