الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات ترد على ترامب: لا نحتاج دعما ماليا.. وشراكتنا مع واشنطن قائمة على القوة لا الاعتماد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة أن أي حديث عن حاجة بلاده إلى دعم مالي خارجي لا يعكس الواقع الاقتصادي للدولة، جاء لك ردا  على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح العتيبة، في تصريحات نشرتها سفارة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة "إكس"، أن بلاده تثمن إشادة ترامب بمكانتها كشريك اقتصادي وتجاري رئيسي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تقوم على أسس متينة من المصالح المشتركة والاستثمارات المتبادلة والثقة طويلة الأمد.

وشدد السفير على أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة مالية كبيرة، مدعوماً بأصول سيادية تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، إلى جانب احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي تتجاوز 300 مليار دولار، فضلاً عن قطاع مصرفي قوي يضم ودائع تقارب 1.5 تريليون دولار.

وأضاف أن هذه القوة الاقتصادية هي التي مكنت الإمارات من ضخ استثمارات تتجاوز تريليون دولار في السوق الأمريكية، مع توقعات بمواصلة هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

واختتم العتيبة بالتأكيد على أن العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة ستظل مزدهرة، ليس على أساس الاعتماد المتبادل في الدعم، بل باعتبارها واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية العالمية التي تحقق مكاسب للطرفين.

وكان ترامب قد صرح في مقابلة مع شبكة CNBC بأن بلاده تدرس تقديم دعم مالي للإمارات، إضافة إلى بحث إمكانية إبرام اتفاق لتبادل العملات، وهو ما أثار ردوداً سريعة من الجانب الإماراتي لتوضيح الصورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

سارة نخلة

بعد أزمة تنفس وعملية في الوجه.. سارة نخلة تكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية وتطورات التعافي

مسلسل وننسى اللي كان

محمد الخبيري: ياسمين عبدالعزيز مجتهدة ومن الصعب على أي فنان يحقق نجاح سنتين ورا بعض زيها

ساندي

طاقة وحيوية تلفت الأنظار.. ساندي تحتفل بعيد ميلادها الـ40 في الجيم

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد