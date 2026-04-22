مجلس الوزراء: الخميس7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

ويأتي موعد عيد العمال 2026 في الأول من مايو كل عام، حيث يأتي يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض التفاصيل عن موعد بداية الاحتفال بعيد العمال، حيث مر 136 عاما على الاحتفال بهذه المناسبة، إذ تحتفل 107 دولة حول العالم بالعمال تقديرا لمكانتهم في نهضة الدول.

ويأتي سبب الاحتفال بعيد العمال تخليدا لذكرى نضال العمال في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1886 بعد أن نظم عدد من العمال وقفة احتجاجية وعرضوا العديد من المطالب مثل تحديد ساعات العمل لتصل إلى 8 ساعات يوميا.

وفي عام 1989، طالب اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توحيد ساعات العمل في العالم، ليكون عام 1890 بداية الاحتفال بمناسبة عيد العمال.

مر الاحتفال بعيد العمال في مصر بالعديد من المراحل ليصبح الأول من مايو عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد العمال، ففي يناير 1890، تم إصدار قانون الباتينه في مصر الذي أدى لظهور تنظيمات النقابات المهنية، وفي عام 1898، تم تشكيل نقابة عمال السجائر كأول نقابة مصرية.

وفي عام 1921، تأسس أول اتحاد عمالي في تاريخ الحركة النقابية المصرية بالإسكندرية، ليأتي عام 1942 ليتم إصدار أول قانون يعترف بالنقابات في مصر، ليصح الأول من مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال بداية من عام 1964.