التعليم: 95 % من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا المصرية

قال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية والمناهج، أن نسبة الطلاب الذين اختاروا الإلتحاق بنظام البكالوريا المصرية وصلت إلى أكثر من 95% من إجمالي طلاب الصف الأول الثانوي العام.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية والمناهج ، خلال كلمته في مؤتمر هيئة جودة وضمان التعليم، إن الثانوية العامة القديمة أفرزت علماء ولكن لكل عصر تعليمه المناسب ، مشيراً إلى أن الثانوية العامة القديمة مازالت تركز على المعارف فى عصر أصبح يركز على المهارات

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية والمناهج ، أن البكالوريا المصرية بديل للثانوية العامة وهى مشتقة من البكالوريا الدولية ، وتحتوى على تخصصات تمكن الخريج من الإرتباط بسوق العمل، قائلاً: الثانوية العامة القديمة ما زالت موجودة واختيارية.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" ،والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد .



جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد ، بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" ، يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد بعنوان تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود" اليوم ، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر ونائبا عن فضيلة الامام شيخ الازهر الشريف ، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والبروفسيور مايكل ميليجان المدير التنفيذي لمنظمة الابت "ABET" وهي المنظمة الدولية المسئولة عن اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا عالميا ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وخبراء التعليم الدوليين.