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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم والدقيق والسكر اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم الأحد 7 يونيو 2026 حالة من التباين، حيث واصلت بعض السلع الأساسية تسجيل مستويات سعرية مرتفعة، على رأسها أسعار اللحوم والدقيق والسكر، في الوقت الذي شهدت فيه سلع أخرى تراجعات ملحوظة شملت البيض والزيوت والبقوليات والمكرونة.

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وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 441.35 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.62 جنيه، وسجل كيلو السكر المعبأ 35.71 جنيه، لتظل هذه السلع من بين الأكثر تأثيرًا على فاتورة الإنفاق اليومي للأسر المصرية.
 

أسعار اللحوم اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 441.35 جنيه، بينما تراوح السعر بين 372.75 جنيه و486.70 جنيه للكيلو في الأسواق.

أسعار الدقيق والسكر اليوم

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.62 جنيه، فيما سجل كيلو السكر المعبأ نحو 35.71 جنيه.

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انخفاض سعر كرتونة البيض

وعلى الجانب الآخر، سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 112.55 جنيه، لتظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالأسعار التي تجاوزت 160 جنيهًا خلال العام الماضي، فيما تراوح سعر الكرتونة في بعض المنافذ بين 109 و115 جنيهًا.

هبوط أسعار زيوت الطعام

وشهدت أسعار الزيوت تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر لتر زيت الذرة بقيمة 3.22 جنيه ليسجل 117.92 جنيه.

كما تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 2.26 جنيه ليصل إلى 98.81 جنيه.

انخفاض أسعار البقوليات

وتراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بقيمة 7.36 جنيه للكيلو ليسجل 63.08 جنيه، بينما انخفض سعر العدس الأصفر بنحو 3.56 جنيه ليصل إلى 66.66 جنيه للكيلو.

فوائد البقوليات

كما سجل الفول المعبأ تراجعًا بقيمة 1.32 جنيه ليصل إلى 63.09 جنيه للكيلو، فيما انخفض الفول المجروش بنحو 1.25 جنيه ليسجل 63.08 جنيه.

تراجع أسعار المكرونة

وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 6.77 جنيه ليسجل 22.34 جنيه، فيما تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو إلى 28.76 جنيه.

انخفاض أسعار الشاي

وامتدت التراجعات إلى الشاي، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 9.17 جنيه ليسجل 244.09 جنيه.

كما تراجع سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى 11.09 جنيه، فيما سجلت عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 94 جنيهاً.

سعر كيلو اللحمة اليوم سعر كيلو الدقيق اليوم سعر كيلو السكر اليوم أسعار السلع في الأسواق ارتفاع أسعار اللحوم

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