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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الضاني البلدي بـ 488 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 4 يونيو 2026

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
خالد يوسف

استقر أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

ـ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 488 جنيهًا.

ـ فيما بلغ متوسط سعر اللحمة الضاني بالعظم نحو 435 جنيها للكيلو.

ـ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير السن متوسط نحو 378 جنيهًا.

ـ بلغ متوسط سعر اللحمة الكندوز صغير السن نحو 457 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا للكيلو

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم البتلو الصافي متوسط نحو 473 جنيهًا.

ـ بلغ متوسط سعر كيلو البتلو بالعظم نحو 412 جنيها.

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم الأحمر 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم دسم 330 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو حواوشي جاهز 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو سجق بلدي  320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو كفتة أرز 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ أما عن سعر الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

ـ أما سعر الكيلو من اللحم البقري فوصل إلى 280 جنيهًا

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

الضاني البلدي بـ 488 جنيه أسعار اللحوم اللحوم البلدي أسعار اللحوم في الأسواق اللحم الكندوز

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