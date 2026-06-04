الضاني البلدي بـ 488 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 4 يونيو 2026

استقر أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار اللحوم في الأسواق
ـ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 488 جنيهًا.
ـ فيما بلغ متوسط سعر اللحمة الضاني بالعظم نحو 435 جنيها للكيلو.
ـ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير السن متوسط نحو 378 جنيهًا.
ـ بلغ متوسط سعر اللحمة الكندوز صغير السن نحو 457 جنيهًا للكيلو.
ـ بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا للكيلو
ـ بلغ سعر كيلو اللحوم البتلو الصافي متوسط نحو 473 جنيهًا.
ـ بلغ متوسط سعر كيلو البتلو بالعظم نحو 412 جنيها.
ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.
ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.
أسعار اللحوم المفرومة اليوم
سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:
ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو المفروم الأحمر 355 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو المفروم دسم 330 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو حواوشي جاهز 300 جنيه.
ـ سجل سعر كيلو سجق بلدي 320 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.
ـ سجل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.
ـ سجل سعر كيلو كفتة أرز 280 جنيهًا.
أسعار اللحوم في وزارة الزراعة
ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.
ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.
ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.
ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.
ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.
أسعار اللحوم في منافذ وطنية
ـ أما عن سعر الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.
ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.
ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.
ـ أما سعر الكيلو من اللحم البقري فوصل إلى 280 جنيهًا
ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.
ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.