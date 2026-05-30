أسعار اللحوم بأسواق الوادي الجديد رابع أيام عيد الأضحى المبارك

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق اللحوم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة بمحال الجزارة والمنافذ الحكومية، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد عدد من الجزارين أن الأسواق تشهد حركة بيع متوسطة خلال الفترة الحالية، مع إقبال متزايد من المواطنين على متابعة الأسعار وشراء احتياجاتهم الغذائية، خاصة في ظل توافر اللحوم بمختلف أنواعها داخل الأسواق ومنافذ البيع التابعة للدولة.

وأشار التجار إلى أن استقرار الأسعار يعود إلى توافر المعروض من اللحوم البلدية والجملي والمستوردة، إلى جانب استمرار ضخ كميات مناسبة من اللحوم عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ورصدت جولة ميدانية بأسواق الخارجة والداخلة والفرافرة استمرار توافر اللحوم الطازجة بصورة منتظمة، مع حرص الجهات المعنية على متابعة الأسواق والتأكد من جودة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع خلال أيام عيد الأضحى.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم بأسواق الوادي الجديد على النحو التالي: سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 340 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المستورد 260 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 350 و380 جنيهًا وفقًا للجودة ومكان البيع.

كما سجل سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو اللحوم المفرومة البلدي بين 325 و350 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توافر الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد عدد من المواطنين أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يمنح الأسر شراء كميات كبيرة  خلال عيد الأضحى المبارك، خاصة مع تنوع مصادر شراء اللحوم بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية .

