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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال عامين.. مصر للصناعة الكيماوية تنفذ مشروعا لتأهيل 5 وحدات إنتاجية

شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بدء تنفيذ حزمة من المشروعات الهادفة لإعادة تأهيل وتحديث 5 وحدات إنتاجية، بالتعاون مع برنامج مكافحة التلوث الصناعي (GSI) التابع لوزارة البيئة.

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إن خطة إعادة تأهيل وتحديث الوحدات تنقسم لمرحلتين خلال عامين، علي أن تستغرق كل مرحلة عاما. 

​المرحلة الأولى (العام المالي 2026-2027): تتضمن إعادة تأهيل وحدتين هما وحدة الاستخلاص، ووحدة إنتاج حامض الهيدروكلوريك.

​المرحلة الثانية (العام المالي 2027-2028): تشمل إعادة تأهيل ثلاث وحدات إضافية وهي وحدة إسالة الكلور، ووحدة كباسات الكلور، ووحدة تصليد الصودا الكاوية.

وأشارت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إلي أن هذا المشروع يعكس حرص إدارتها على التوافق الكامل مع الاشتراطات البيئية العالمية، بالإضافة إلى جهودها الرامية لخفض البصمة الكربونية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

مؤشرات مالية

وتراجع صافي أرباح مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 1.52%، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026 تحقيق صافي ربح قدره 465.450 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 472.637 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

​وبالرغم من التراجع السنوي، إلا أن الأرباح المحققة تجاوزت المستهدف للفترة المالية الحالي والذي كان مقدرًا بقيمة 401.219 مليون جنيه مصري.

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة

مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية شركات قطاع الأعمال العام تحديث الوحدات حامض الهيدروكلوريك وحدة إسالة الكلور

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