بتراجع 1.5% .. مصر لصناعة الكيماويات تحقق 465 مليون جنيه أرباحا خلال 10 أشهر

​أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 1.52%، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2025-2026.

صافي ربح

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026 تحقيق صافي ربح قدره 465.450 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 472.637 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

​وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات،إنه بالرغم من التراجع السنوي، إلا أن الأرباح المحققة تجاوزت المستهدف للفترة المالية الحالي والذي كان مقدرًا بقيمة 401.219 مليون جنيه مصري.

زيادة تكلفة المبيعات تدفع الأرباح للتراجع

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن أسباب انخفاض صافي الأرباح المحققة خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2026 مقارنة بالعام الماضي يرجع إلي زيادة تكلفة المبيعات، ​انخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم.

وأنشئت شركة مصر لصناعة الكيماويات وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور، ويأتي ذلك وفي إطار التزامها البيئي.

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.