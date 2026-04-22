الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كم مرة يجب عليك فحص إطارات سيارتك.. إليك الطريقة الأفضل

إطارات السيارة
إطارات السيارة
عزة عاطف

تتعرض إطارات السيارات لضغوط هائلة يوميًا نتيجة الاحتكاك المستمر وظروف الطريق المتغيرة، وهي المكون الوحيد الذي يربط هيكل السيارة بالأرض، مما يجعل سلامتها أمرًا حيويًا لا يقبل التهاون. 

ورغم متانة التصنيع الحديث، إلا أن الإطارات تظل عرضة للتآكل الطبيعي، والثقوب المفاجئة، والتلف الناتج عن تقادم العمر أو خلل في أجزاء السيارة الأخرى، وهو ما يستوجب اتباع جدول فحص دوري صارم لضمان رحلة آمنة في كل مرة.

القاعدة الذهبية: الفحص الشهري وقبل الرحلات الطويلة

تنصح الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بضرورة إجراء فحص شامل لجميع الإطارات مرة واحدة على الأقل كل شهر، بالإضافة إلى فحص إضافي إلزامي قبل الانطلاق في أي رحلة طويلة أو سفر بري. 

تهدف هذه العادة إلى اكتشاف أي تلفيات طفيفة أو شقوق قبل أن تتفاقم، كما تساعد في إطالة العمر الافتراضي للإطارات وتوفير استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجابًا على ميزانية الصيانة الدورية للسيارة في عام 2026.

خطوات الفحص: التركيز على ضغط الهواء وعمق النقشة

يجب أن يبدأ الفحص دائمًا بمراجعة ضغط الهواء والتأكد من مطابقته للمعايير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، حيث إن نقص الضغط يؤدي إلى سخونة الإطار وزيادة احتمالية انفجاره. 

كما يجب فحص عمق "النقشة" أو التعرجات الموجودة على سطح الإطار لضمان قدرته على التشبث بالطريق، خاصة في الأجواء الممطرة. 

إن الانتباه لهذه التفاصيل البسيطة ومراقبة أي تآكل غير متساوٍ يساهم في اكتشاف مشاكل مبكرة في نظام التعليق أو زوايا العجلات قبل أن تتحول إلى إصلاحات باهظة الثمن. 

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

