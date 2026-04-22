بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا لفريقه الأساسي للأمن القومي في البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة سبل المضي قدمًا في ملف إيران، وكيفية التعامل مع عدم تأكيد مشاركتهم في المزيد من المفاوضات، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

اجتماع حاسم في البيت الأبيض

حضر الاجتماع كل من جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، بالإضافة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، اللذين قدما من فلوريدا لحضور الاجتماع شخصيًا.

ولم تحضر تولسي جابارد، مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، هذا الاجتماع الحاسم، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي نهاية المطاف، قرّر ترامب وفريقه خلال الاجتماع مواصلة الضغط على إيران من خلال الإبقاء على الحصار - مما يقلل من نفوذ إيران المتوقع بعد إغلاق المضيق - إما لتقديم شروط قد تؤدي إلى (1) المزيد من المحادثات أو (2) إلى شن ضربات، بحسب المصدرين.