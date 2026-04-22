ترامب: إغلاق مضيق هرمز لمنع إيران من تحصيل رسوم عبور على السفن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه يريد إبقاء مضيق هرمز مغلقًا حتى لا تتمكن إيران من فرض ضرائب على السفن العابرة له.

وكتب “ترامب” في أحدث منشوراته على منصة "تروث سوشيال": "يريدون فتحه ليجنوا 500 مليون دولار يوميًا".

وأضاف: "إنهم يقولون إنهم يريدون إغلاقه فقط لأنني أفرض عليه حصارًا كاملًا (مغلقًا تمامًا!). إنهم يريدون فقط حفظ ماء الوجه".

لم يتطرق ترامب إلى التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة وبقية العالم جراء إبقاء واشنطن مضيق هرمز مغلقًا.

ويبدو أن ترامب يبتعد عن التفسير الأصلي للبنتاجون بأن الحصار الأمريكي يستهدف فقط السفن المرتبطة بإيران، وليس المضيق بأكمله.

ويزعم ترامب أنه إذا وافق على إعادة فتح مضيق هرمز، "فلن يكون هناك اتفاق مع إيران أبدًا، إلا إذا دمرنا بقية بلادهم، بمن فيهم قادتهم!".