إيران تضع الشرط الحاسم: لا مفاوضات قبل رفع الحصار الأمريكي

صرح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأنه يعتقد أن المفاوضات ستُعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية.

وقال أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، للصحفيين يوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "بمجرد أن ترفع واشنطن الحصار البحري، أعتقد أن الجولة التالية من المفاوضات ستُعقد في إسلام آباد".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران سيُمدد حتى تقدم طهران مقترحًا لإنهاء النزاع نهائيًا، على الرغم من تأكيده على أن الولايات المتحدة ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية.

وبعد ساعات من إعلانه أنه «يتوقع استئناف القصف»، تبنّى الرئيس الأمريكي لهجة مختلفة تمامًا في منشور جديد على منصته «تروث سوشيال»، قائلًا إنه سيمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المفاوضين الإيرانيين مقترحًا للسلام.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي تم فيه تعليق زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس المرتقبة إلى إسلام آباد، حيث تم التأجيل بعد فشل طهران في الرد على أحدث المواقف التفاوضية الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز».