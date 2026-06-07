من إيقاعات الصحراء إلى طاقة السواحل.. Electric Dreams ترسم معنى جديدًا للاستكشاف

في عالم سريع الإيقاع، تعتبر التجارب واللحظات التي نعيشها جزءًا من الطريقة التي نعبّر بها عن أنفسنا، حيث لم يعد كثيرون يبحثون فقط عن أماكن جديدة، بل عن عوالم مختلفة تمنحهم إحساسًا بالطاقة والاكتشاف والمغامرة.

ومن هذا المنطلق، تواصلIQOS ،نظام تسخين التبغ رقم 1 1، تطوير تجارب تفاعلية مستوحاة من أنماط الحياة المعاصرة، من خلال “Electric Dreams”، التي تجمع بين الموسيقى والثقافة والسفر والطاقة المختلفة التي تميز كل وجهة، في إطار يهدف إلى تحويل الفضول والاستكشاف إلى لحظات وتجارب حقيقية يمكن عيشها ومشاركتها.



وتأتي “Electric Dreams” كرحلة تمتد على مدار 6 أسابيع، وتتضمن سلسلة من التحديات الرقمية التفاعلية التي تمنح مستخدمي النيكوتين البالغين في مصر فرصة حقيقية للتأهل لخوض مغامرات صُممت خصيصًا لهم، لتتجاوز حدود السفر التقليدي وتتحول إلى تجارب حسية وثقافية غامرة داخل مصر وخارجها.



وتجمع هذه الرحلات بين الإثارة والهدوء والتشويق في وجهات عالمية ساحرة؛ بدءاً من سحر المغرب حيث تتناغم الموسيقى والعروض البصرية وسط الصحراء المفتوحة، وروح الانطلاق على سواحل البرتغال، وصولاً إلى الطبيعة غير المتوقعة لكهوف سلوفينيا الأسطورية، وصخب الثقافة الشبابية والتطور التكنولوجي في كوريا الجنوبية.

أما داخل مصر، فتقدم “Electric Dreams” تجارب صيفية مستوحاة من أجواء البحر والموسيقى والطاقة المرتبطة بالحياة الساحلية، من خلال “Coastal Rhythm” في شرم الشيخ و“Summer Ease” في الساحل الشمالي.



ومن جانبه قال جوناثان كواك، مدير منتجات خالية من الدخان لمصر والمشرق في شركة فيليب موريس إنترناشونال: Electric Dreams by IQOS” تجسّد المفهوم الحقيقي لكيفية تقديم تجارب مُصممة بعناية تمنح المستخدمين البالغين فرصة عيش لحظات استثنائية تعكس روح الاكتشاف والطاقة التي تقوم عليها هذه الرحلة."

وأضاف: "نواصل جهودنا لدعم المدخنين البالغين الذين كانوا سيستمرون في التدخين في التحول إلى بديل أفضل مثل IQOS."



وتُعد تكنولوجيا التبغ المُسخّن، رغم أنها ليست خالية من المخاطر، بديلاً أفضل للمدخنين البالغين الذين سيستمرون في التدخين. إذ إن احتراق التبغ في السجائر يتم عند نحو 800 درجة مئوية، بينما تقوم IQOS بتسخين التبغ، مما ينتج عنه رذاذ بدلًا من الدخان، وقد ثبت أن ذلك يؤدي إلى مستويات أقل من المواد الكيميائية الضارة مقارنة بدخان السجائر.

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فيليب موريس إنترناشيونال: شركة رائدة عالميًا في بناء مستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة رائدة عالميًا في مجال السلع الاستهلاكية، وتعمل بنشاط على تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج نطاق التبغ والنيكوتين.

حاليًا، تضم محفظة الشركة منتجات التبغ التقليدية والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك أجهزة التسخين دون احتراق، وأكياس النيكوتين، ومنتجات التبخير الإلكتروني. وتتوفر منتجاتها الخالية من الدخان حاليًا في أكثر من 105 أسواق عالميًا، ويُقدّر عدد مستخدميها بأكثر من 43 مليون مستهلك بالغ حول العالم، كثير منهم انتقلوا بعيدًا عن السجائر أو خفّضوا استهلاكهم لها بشكل ملحوظ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.

وقد استحوذت أعمال الشركة الخالية من الدخان على 43% من إجمالي الإيرادات الصافية للشركة خلال الربع الأول من عام 2026.

ومنذ عام 2008، استثمرت الشركة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي لتطوير وتوثيق وتسويق هذه المنتجات، بما في ذلك بناء قدرات تقييم علمي رائدة في مجالات دراسات السلامة قبل السريرية، والأبحاث السريرية والسلوكية، وكذلك الدراسات ما بعد التسويق.

وبعد مراجعة علمية دقيقة، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا لتسويق منتجات General snus وZYN التابعة لشركة Swedish Match، بالإضافة إلى بعض إصدارات أجهزة IQOS والأعواد الاستهلاكية الخاصة بها، وهي أولى التراخيص من نوعها في هذه الفئات. كما حصلت بعض إصدارات IQOS وGeneral snus على أولى تراخيص "منتج تبغ معدل المخاطر" (MRTP) من FDA.

استنادًا إلى قاعدة علمية قوية وخبرة كبيرة في علوم الحياة، تسعى فيليب موريس إنترناشيونال على المدى الطويل إلى التوسع في مجالات العافية.

تشير عبارات "PMI" و"نحن" و"لنا" إلى شركة فيليب موريس إنترناشيونال وشركاتها التابعة.

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www.pmi.com

www.pmiscience.com

واستنادًا إلى التقديرات العالمية لشركة فيليب موريس إنترناشيونال لإجمالي مبيعات منتجات التبغ المُسخَّن المتوفرة في الأسواق حتى ديسمبر 2024

