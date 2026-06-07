نقابة الصحفيين تستضيف زاهي حواس لإلقاء محاضرة عن «استرداد الآثار المصرية»

تستضيف نقابة الصحفيين، شعبة السياحة والآثار، الدكتور زاهي حواس - عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق - لإلقاء محاضرة بعنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة» وذلك يوم الأحد المقبل بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بنقابة الصحفيين.

شعبة السياحة والآثار

ووجهت الشعبة الدعوة لعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الأثري، وعدد من مسئولي السياحة والآثار وستفتح النقابة باب النقاش والأسئلة للحضور.

وقال أحمد عثمان رئيس شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين إن هذه المحاضرة باكورة النشاط الثقافي للشعبة وفي إطار دور النقابة التوعوي للحفاظ على الهوية المصرية، ودعم جهود استعادة تراثنا المنهوب.

يذكر أن الدكتور زاهي حواس، قال إن كل ما وصل إليه من مجد وشهرة يعود الفضل فيه إلى وطنه مصر، التي تحمل وتصون أهم وأعظم حضارة في التاريخ الإنساني، معتبراً حصوله على جائزة ميريديان الدبلوماسية الثقافية في واشنطن مؤخرا تتويجاً لكل ما قدمه من أجل مصر وآثارها التي تخص العالم أجمع.