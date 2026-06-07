معهد الشرق الأوسط يستضيف الدكتور زاهي حواس في ندوة موسعة حول استرداد الآثار

استضاف معهد الشرق الأوسط (The Middle East Institute) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ندوة ثقافية وأثرية رفيعة المستوى لعالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، جاءت تحت عنوان: "تأملات في ماضي مصر وحاضرها وعودة كنوزها" (Dr. Zahi Hawass: Reflections on Egypt's Past, Present, and the Return of its Treasures).

حضوراً حاشداً وتفاعلاً كبيراً من المفكرين

شهدت الندوة، التي أقيمت وأدارتها الإعلامية كيت سيلي (Kate Seelye)، حضوراً حاشداً وتفاعلاً كبيراً من المفكرين والسياسيين والأوساط العلمية والثقافية الأمريكية والأجنبية المهتمة بقطاع الآثار.



قُبيل انطلاق الندوة، تم عرض فيلم وثائقي مميز يروي محطات من حياة الدكتور زاهي حواس ومسيرته الطويلة في حقل الآثار. وتحدث حواس خلال اللقاء بلمحة إنسانية وثقافية عن علاقته الوثيقة بالنجم العالمي الراحل عمر الشريف، مسترجعاً ذكريات جمعت بين الفن وعلم المصريات.

كما تضمن العرض لقطات من الفيلم مصحوبة بترجمة نصية تؤكد على أهمية دراسة الممالك المصرية القديمة وأسرار القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.

مستقبل السياحة وحماية الآثار

تضمنت الندوة حواراً شاملاً ومعمقاً ركز على مستقبل قطاع السياحة في مصر، وطرح رؤى علمية وعملية حول كيفية تفادي التأثيرات السلبية للحركة السياحية على سلامة المواقع الأثرية واستدامتها.

كما تطرق الحوار إلى مستجدات مشروع المتحف المصري الكبير، والاكتشافات الأثرية الحديثة التي تميط اللثام عن أسرار جديدة لعلماء المصريات.

وفي مقارنة علمية وتاريخية مثيرة، ناقش الدكتور حواس علاقة أهرام مصر بالأهرامات الأخرى الموجودة في بعض حضارات العالم، مستعرضاً الفوارق المعمارية والرمزية والعبقرية الهندسية التي ميزت الأهرامات المصرية.

حملات استعادة التراث ورسائل دعم دولية

وركز حواس بشكل أساسي على القضية المحورية المتعلقة بالجهود الدولية والحملات المستمرة لاسترداد القطع الأثرية والكنوز المصرية المهربة والخارجة بطرق غير شرعية لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وكان الجانب المنظم من معهد الشرق الأوسط قد ألقى كلمة افتتاحية ترحيبية بعالم الآثار المصري، مشيداً بدوره التاريخي كقوة ناعمة بارزة تسهم في مد جسور التواصل الثقافي والدبلوماسي بين الشرق والغرب، والتعريف بعبقرية الحضارة المصرية القديمة.

وفي ختام الندوة، فتح باب النقاش مع الحضور؛ حيث أجاب الدكتور زاهي حواس على استفسارات الحاضرين، موجهاً دعوة مفتوحة لكافة الأوساط الأمريكية لزيارة المقاصد السياحية المصرية والاستمتاع بتراثها الساحر والآمن.