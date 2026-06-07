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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الجوازات السعودية": منظومة متكاملة وتقنيات حديثة لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
أ ش أ

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية الرائد ناصر العتيبي إن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ بكل يسر وسهولة.

وأوضح الرائد العتيبي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ - أنه تم تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية، وفق خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة، وتحقيق انسيابية الحركة وتقليص زمن الانتظار بأعلى معايير الدقة والكفاءة والأمان.

وأضاف أن الجوازات سخّرت منظومة متقدمة من الحلول التقنية الحديثة من أبرزها البوابات الإلكترونية التي تتيح إنهاء إجراءات السفر آليًا بسرعة وسهولة؛ لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم المملكة، ووظفت أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونيًا بـ138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، بما يساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية.

وأشار إلى استخدام أجهزة "الكاونتر المتنقل" المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية، وإنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس وسريع دون انتظار.

من جهة أخرى، تنفّذ رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي عددًا من المبادرات النوعية؛ بهدف تعزيز القيم الإيمانية والإنسانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرات، وإثراء تجربتهن الدينية والمعرفية داخل المسجد النبوي.

وتشمل المبادرات مبادرة "عطاء"، التي تهدف إلى تعزيز قيم البذل والعطاء لدى المتطوعات وتقدير جهودهن في خدمة زائرات المسجد النبوي من خلال تقديم الهدايا الرمزية والرسائل التحفيزية التي تسهم في دعم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء.

وأطلقت الحلقات والمقارئ النسائية برئاسة الشؤون الدينية مبادرة "تقبّل الله طاعتكن" لاستقبال الزائرات والترحيب بهن داخل المصليات النسائية عقب أدائهن لشعيرة الحج، بما يعزّز تجربة القاصدات، ويرسّخ القيم الإيمانية، ويجسّد رسالة المسجد النبوي في العناية بزائراته وخدمتهن.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات النسائية، وتعزيز البرامج التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات؛ بما يسهم في تقديم تجربة دينية ومعرفية متميزة لزائرات المسجد النبوي.

السعودية ضيوف الرحمن مغادرة ضيوف الرحمن

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