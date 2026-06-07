الإمارات تدين استهداف آلية للجيش اللبناني ومقتل عدد من العسكريين

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة واستنكرت بشدة الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، رفض أبوظبي القاطع للاعتداءات التي تستهدف مؤسسات الدولة اللبنانية وعناصر الجيش، مشددة على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع لبنان وشعبه في هذا الظرف، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دعت إلى ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة المواجهات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.