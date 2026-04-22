طلاب أولى ثانوي بعد دراسة البرمجة: اتعلمنا نعمل تطبيقات وألعاب و"هنكسب فلوس"

عبر طلاب الصف الأول الثانوي بمختلف مدارس الجمهورية ، عن سعادتهم بدراسة مادة البرمجة في المدارس لأول مرة هذا العام .

فمن جانبها ، قالت الطالبة ملك سيد بمدرسة الاوقاف الثانوية بنات : دراسة البرمجة جعلتني قادرة على كتابة أكواد البرمجة و فهم معلومات أكثر عن الذكاء الاصطناعي

كما قالت الطالبة منة هاني بمدرسة مختار الشعراوي الثانوية : اشكر وزارة التربية والتعليم على اتاحة تعلم مادة البرمجة بالمجان

وقالت الطالبة حنان احمد بمدرسة الاورمان شيراتون الثانوية : مادة البرمجة مهمة واصبحنا نستخدم البرمجة في اشياء كثيرة حدا الان مثل اعداد التطبيقات والالعاب

ومن جانبها اشادت الطالبة مريم محمد صلاح بمدرسة سيتي الثانوية : منصة كيريو اليابانية للبرمجة علمتنا خطوات البرمجة والابتكار خطوة بخطوة

وقالت الطالبة رزان رجائي بمدرسة الاقصر الثانوية بنات : منصة كيريو للبرمجة طريقة تعليمها "لطيفة وسهلة جدا" تقوم على الدردشة بين المدرس و الطالب

وقال الطالب احمد سمير بمدرسة الاورمان العسكرية الثانوية : ممكن نعمل حاجات كتير بعد دراسة البرمجة يعني مثلا ممكن نعمل تطبيقات نكسب منها فلوس

وقالت الطالبة جنى محمد بمدرسة الامل الرسمية لغات : اتعلمت لغة الجافا سكريبت وهي لغة الكمبيوتر

وقالت الطالبة مريم حسن بمدرسة عوض الثانوية : تعلم مادة البرمجة جعلني قادرة على بناء موقع إلكتروني كامل متكامل

تدريس مادة البرمجة في المدارس .. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ‏في قلب التحول التعليمي الذي تشهده مصر تتقدم المنظومة التعليمية بخطوات ثابتة نحو مستقبل اكثر تطورا ، معتمدة على رؤية واضحة تبني طالبا قادرا على مواكبة متطلبات العصر في ظل الثورة الرقمية المتسارعة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : جاء إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الاول الثانوي عبر منصة كيريو كأحد ابرز ملامح هذا التحول بالشراكة مع دولة اليابان بهدف اعداد جيل يمتلك مهارات المهن الحديثة التي باتت تعتمد في ججوهرها على التقنيات الذكية والبرمجية

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مرحلة تدريس البرمجة في المدارس هي مرحلة تعاد فيها صياغة الشخصية المصرية على اسس علمية ، مرحلة تضع الطالب في موقع الفهم والتحليل والابداع وليس في موضع المتلقي التقليدي للمعرفة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ان دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل المناهج الدراسية عبر منصة كيريو اليابانية لطلاب الصف الاول الثانوي على مستوى الجمهورية ، توجه وطني و خطوة استراتيجية تمثل استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن ، ورهانا على جيل جديد يمتلك ادوات القرن الحادي والعشرين ، جيل يقود الجمهورية الجديدة نحو المستقبل

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً ، قالت خلاله أنه بكل الفخر والإعتزاز، يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لطلابنا المبدعين في المرحلة الثانوية بمناسبة تسلمهم الشهادات المعتمدة من اليابان بعد نجاحهم في اختبار منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، معرباً عن خالص الأمنيات لهم بدوام التوفيق والسداد.

وخلال بيان وزارة التربية والتعليم ، توجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف برسالة للطلاب والطالبات، أكد خلالها على ضرورة مواصلة العمل الجاد والمثابرة والاستثمار في طاقاتهم الإبداعية، وبذل قصارى جهدهم في اكتساب علوم العصر؛ ليس فقط لتحقيق التميز الأكاديمي، بل لصياغة مستقبل واعد يليق بطموحاتهم ويضعهم في مصاف رواد التكنولوجيا عالميا.

ومن جانبه .. أكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة بدأت فى الصف الأول الثانوي هذا العام، تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي فى جميع المدارس لمنح الطلاب فرصة لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعى .

وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 : أن أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي اجتازوا امتحان مادة البرمجة الذى عقد بالترم الأول

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من العام الدراسى المقبل بمدارس التعليم الفني ، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس الفنية لدخول على المنصات التعليمية بشكل مجاني



