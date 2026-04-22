المالية:90.5 مليار جنيه مخصصات الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية..ومستعدون للأزمات الراهنة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪ وذلك بموازنة العام المالي 2026/2027 الجديدة بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة .

قال وزير المالية خلال عرضه ملامح موازنة العام المالي 2026/2027 المقبل أمام مجلس النواب، انه تم ادراج مبلغ ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب .

أكد وزير المالية أن الحكومة تتعامل في الوقت الحالي مع المخاطر الراهنة الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات.

أشار إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقه مع مجتمع الأعمال..

أضاف وزير المالية أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.