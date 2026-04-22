وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، أعلم أن لغة الأرقام ومعدلات التنمية لا تعي كثيرا المواطن البسيط، وأعلم ان المواطن يسأل عن موعد تراجع الأسعار، ويقول لكم الأسعار "هتنزل أمتى كما يسأل عن مستوى المعيشة وفرص العمل.

وأضاف أنه من هذا المنطلق نعرض خطة تؤكد أن الإنسان أولا في صحته وتعليمه وتدريبة وفرص عمل له ولأبنائه.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن مستهدفاتها تُترجم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، وكذلك تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، والطاقة والامن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات.

وأضاف الوزير، أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي 26/2027، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية الأساسية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.