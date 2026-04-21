رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل

أحمد رستم
أحمد رستم
آية الجارحي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات التي تواجه حركة الملاحة عالميًا خلال الفترة الحالية عززت من مكانة قناة السويس كخيار افضل لعبور التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن القناة شهدت تعافيًا ملحوظًا بعد فترة من الاضطرابات.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، أن نشاط الملاحة بالقناة سجل نموًا بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري، قبل أن يتسارع إلى 24.2% في الربع الثاني، وهو ما انعكس إيجابيًا على خفض تكاليف النقل وتقليل اختناقات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن هذه التطورات ساهمت في زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف رستم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المحاور الاقتصادية في مصر، حيث لم تعد مجرد منطقة صناعية، بل تحولت إلى منصة متكاملة تجمع بين التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات.

وأكد أن المنطقة تلعب دورًا محوريًا في دعم سلاسل القيمة العالمية بفضل ما تمتلكه من 6 موانئ، و4 مناطق صناعية، وشبكات نقل متعددة الوسائط، ونظام رقمي متطور للشباك الواحد، بما يعزز كفاءة تدفقات التجارة العالمية ويرفع تنافسية الاقتصاد.

ولفت الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن تعميق الربط بين المستثمرين الدوليين والاقتصاد المصري يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام ونقل التكنولوجيا.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي ساهم في تقديم رؤى تحليلية وتوصيات عملية لتطوير البنية التحتية وتعزيز حوكمة الاستثمارات، بما يدعم جذب التمويل الخاص لمشروعات التنمية المستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعتمد على تحويل الإمكانات إلى نتائج ملموسة، من خلال بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، مشددًا على أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

طعمية بالفرن

طريقة عمل الطعمية بدون قلي.. وصفة صحية مفاجئة بطعم أقرب للمطاعم

حياة الفهد

ما هو المرض المتسبب في وفاة حياة الفهد؟

سارة سلامة

رياضية جريئة.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة تثير السوشيال ميديا

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد