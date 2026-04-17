رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع هايشان فو، كبير الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية (DEC) وفريق العمل بقطاع بيانات التنمية في البنك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال تحسين جودة البيانات الوطنية، وتطوير الأنظمة الإحصائية بما يدعم كفاءة صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور رستم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار "رؤية مصر 2030" لتطوير المنظومة المعلوماتية، مؤكدًا أن دقة البيانات وتكاملها تعد الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتطوير بيانات سوق العمل، والتجارة، الاستثمار. كما أشاد وزير التخطيط بالدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي لمصر في مجالات بناء القدرات الإحصائية وتطوير كفاءة قواعد البيانات.

من جانبها، أعربت هايشان فو عن تقديرها للتقدم المحرز في مصر، مشيرة إلى أن البنك الدولي يضع تطوير جودة البيانات في صدارة أولويات تعاونه مع الحكومة المصرية. وأكدت التزام مجموعة بيانات التنمية بتوفير الأدوات، والخبرات التقنية اللازمة لتمكين مصر من بناء نظام بيانات قوي يتسم بالتطور والحداثة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى رقمنة العمليات الإحصائية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة ولحظية تعكس واقع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.