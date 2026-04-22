وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني

بمناسبة اليوم العالمي للأرض، الذي يوافق الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، تؤكد وزارة الأوقاف أن الحفاظ على البيئة وصون موارد الأرض مسئولية دينية ووطنية، وواجب أخلاقي يقع على عاتق كل إنسان، انطلاقًا من قول الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا".

إن تعاليم الإسلام تحث على عمارة الأرض، وتنهى عن الإفساد فيها، وتغرس في النفوس قيم التوازن والاعتدال في استهلاك الموارد، والحفاظ على الماء والهواء وسائر النعم التي أنعم الله بها على الإنسان.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الوعي البيئي من خلال الخطب والدروس الدعوية، إلى جانب مبادرة "صحح مفاهيمك"، والندوات التثقيفية الموجهة للأطفال والشباب، بما يسهم في ترسيخ السلوك الإيجابي تجاه البيئة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتدعو الوزارة إلى تضافر الجهود من أجل حماية كوكب الأرض، وترشيد استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، ونهوض الدول الكبرى بواجبها تجاه خفض معدل الاحترار العالمي، والعناية الواجبة بمفهوم العدالة المناخية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.