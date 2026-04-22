وزير الأوقاف يلتقي رئيس المركزي للمحاسبات لتعزيز التعاون والحوكمة

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - المستشار محمد الفيصل يوسف - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض تعزيز أوجه التعاون بين هيئة الأوقاف والجهاز .

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الجهاز بوزير الأوقاف، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبدور هيئة الأوقاف في حفظ العيون الوقفية والسعي نحو إدارتها وفق رؤية استثمارية حديثة.

من جانبه أعرب الوزير عن تقديره البالغ للدور الرقابي الوطني الذي يضطلع به الجهاز في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ورغبته في تعزيز أوجه التعاون بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانات هيئة الأوقاف، وفق ضوابط القانون ومعايير الحكومة.

حضر اللقاء اللواء وئام سويلم - مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف، والدكتور خالد الطيب - رئيس هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي - المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الحوكمة الرشيدة والانضباط الإداري.