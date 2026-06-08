10 رحلات أوروبية تصل مطار مرسى علم اليوم

يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الأوروبية، حيث يستقبل اليوم الإثنين 10 رحلات طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن 163 رحلة مقرراً وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، من السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتكثف الجهات المختصة بالمطار جهودها لإنهاء إجراءات الوصول بسهولة ويسر، مع تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالمقاصد السياحية والشواطئ المتميزة بالمدينة.

ووفقًا لجداول التشغيل، تتوزع الرحلات الوافدة اليوم بين 3 رحلات قادمة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، بالإضافة إلى رحلة واحدة من سويسرا، في إطار استمرار تدفق الحركة السياحية الأوروبية إلى جنوب البحر الأحمر.

وتستقبل مدينة مرسى علم أسبوعيًا رحلات جوية قادمة من 12 دولة مختلفة، أبرزها ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ما يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المدينة على خريطة السياحة العالمية، خاصة بين السائحين الأوروبيين الباحثين عن السياحة الشاطئية والأنشطة البحرية والطبيعة الخلابة.

وتسهم الحركة الجوية المنتظمة في دعم نسب الإشغال السياحي بالمنتجعات والفنادق، وتؤكد استمرار الطلب على المقصد السياحي بمرسى علم، الذي يعد أحد أبرز الوجهات السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر.