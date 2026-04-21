وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط، بمناسبة تعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأمينًا تنفيذيًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مؤكدًا أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية المتميزة، ويُعدّ تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

وزير الأوقاف يهنئ الدكتورة رانيا المشاط

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي الرفيع، مشيرًا إلى أن الدكتورة رانيا المشاط تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح في المحافل الدولية، بما تمتلكه من خبرات واسعة ورؤية استراتيجية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد الوزير أن هذا الاختيار يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، ويعكس ما تحظى به الكوادر الوطنية من تقدير وثقة لدى المؤسسات الدولية الكبرى، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة، وأن يوفقها الله في خدمة قضايا التنمية ودعم استقرار وازدهار دول المنطقة.

إطلاق برنامج تدريبي متخصص في فقه الحج

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في «فقه الحج»، اليوم الثلاثاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب.

استهدفت الدورة تدريب نخبة متميزة من الأئمة بالإدارات الفرعية، ضمن برنامج تدريب المدربين (TOT)، ليكونوا نواة فاعلة لنقل الخبرة وتدريب زملائهم، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وتحقيق الانتشار الأمثل للمحتوى التدريبي.

نُفِّذ البرنامج بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، حيث تناولت المحاضرات فقه المناسك، وفقه النوازل المعاصرة المرتبطة بالحج، بما يعزز قدرة الأئمة على التعامل مع المستجدات الفقهية.

تضمن البرنامج عقد ورش عمل تطبيقية، أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل العملي، وتبادل الخبرات، في إطار من المرونة، وتوظيف أحدث أساليب التدريب.

يأتي هذا البرنامج، الذي تنفذه الإدارة العامة للتدريب بهذه الآلية المتطورة، في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تبني الأساليب التدريبية الحديثة، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والتعلم التفاعلي، بما يسهم في إعداد جيل متميز من الأئمة القادرين على مواكبة متطلبات العصر.