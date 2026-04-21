وزارة الأوقاف تطلق برنامجا تدريبيا متخصصا في فقه الحج.. تفاصيل

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في «فقه الحج»، اليوم الثلاثاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب.

إطلاق برنامج تدريبي متخصص في فقه الحج

استهدفت الدورة تدريب نخبة متميزة من الأئمة بالإدارات الفرعية، ضمن برنامج تدريب المدربين (TOT)، ليكونوا نواة فاعلة لنقل الخبرة وتدريب زملائهم، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وتحقيق الانتشار الأمثل للمحتوى التدريبي.

نُفِّذ البرنامج بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، حيث تناولت المحاضرات فقه المناسك، وفقه النوازل المعاصرة المرتبطة بالحج، بما يعزز قدرة الأئمة على التعامل مع المستجدات الفقهية.

تضمن البرنامج عقد ورش عمل تطبيقية، أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل العملي، وتبادل الخبرات، في إطار من المرونة، وتوظيف أحدث أساليب التدريب.

يأتي هذا البرنامج، الذي تنفذه الإدارة العامة للتدريب بهذه الآلية المتطورة، في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تبني الأساليب التدريبية الحديثة، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والتعلم التفاعلي، بما يسهم في إعداد جيل متميز من الأئمة القادرين على مواكبة متطلبات العصر.