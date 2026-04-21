تصحيحًا للمفاهيم.. واعظات الأوقاف يواصلن دورهن الدعوي في دروس السيدات

نظّمت وزارة الأوقاف، سلسلةً من دروس السيدات التي قدّمتها واعظات الوزارة في عدد من المحافظات، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيمانية، ومعالجة القضايا المجتمعية، وبناء وعي ديني مستنير.

واعظات الأوقاف يواصلن دورهن الدعوي في دروس السيدات

وتناولت الدروس عددًا من المحاور المتكاملة، حيث عرضت جوانب من السيرة النبوية، وما تحمله من دروس في الصبر والثبات، من خلال الوقوف على أحداث ابتلائية مهمة، وما تضمنته من معاني جبر الخاطر والتثبيت الإلهي.

كما ركزت اللقاءات على بيان مكانة المرأة في الإسلام، وما حظيت به من تكريم شامل في مختلف أدوارها، بما يعزز وعيها بحقوقها وواجباتها، ويؤكد دورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.

وتناولت الدروس كذلك قضية حفظ النفس، مؤكدة حرمة الاعتداء عليها، وضرورة مواجهة اليأس وتعزيز الأمل، مع بيان سبل الوقاية من السلوكيات السلبية من خلال تقوية الإيمان، والدعم الأسري والمجتمعي، والرجوع إلى الله تعالى.

وفي الجانب العلمي، شملت الأنشطة تصحيح التلاوة، وتسميع القرآن الكريم، وتدبر الآيات، مع بيان ما تحمله من أحكام تجويدية وفقهية، إلى جانب شرح عدد من الأحاديث النبوية وبيان أثرها في تهذيب السلوك وتقويم العمل.

كما تناولت اللقاءات عددًا من القضايا الفقهية التي تمس واقع المرأة، مثل أحكام الزواج والطلاق والظهار والميراث، بما يسهم في رفع وعيها الشرعي، وتمكينها من التعامل الصحيح مع حياتها اليومية.

وتطرقت الدروس إلى قضايا تربوية مهمة، منها مجاهدة النفس وأنواعها، وسبل تهذيبها، والتحذير من إطلاق الأحكام على الآخرين دون علم، وعدم نشر المعاصي عبر وسائل التواصل، مع تأكيد أهمية التحصين بالأذكار والارتباط بالقرآن الكريم.

وشهدت اللقاءات تفاعلًا ملحوظًا من الحاضرات، من خلال الحوار وطرح الأسئلة، في أجواء دعوية هادفة تجمع بين العلم والتطبيق.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وبناء شخصية واعية قادرة على مواجهة التحديات، في إطار من القيم الإيمانية الراسخة.