البيض من أكثر الأطعمة انتشارًا في البيوت، لكنه غالبًا يُستخدم بطريقة تقليدية مكررة مثل السلق أو القلي فقط. في الحقيقة، البيض يمكن أن يتحول إلى وجبات متنوعة ومشبعة تناسب الفطور والغداء والعشاء، وبأفكار بسيطة ومكونات متاحة في كل مطبخ.

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وبحسب توصيات خبراء التغذية، فإن البيض مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، ويمكن إدخاله في وصفات متعددة دون أن يفقد قيمته الغذائية، بل يصبح جزءًا من وجبة متكاملة.

أولًا: أومليت الخضار.. وجبة متكاملة في دقائق

قدمت الشيف هدى زعرب طرق مبتكرة ومختلفة لعمل البيض من بينهم، الأومليت من أشهر طرق تحضير البيض، لكن إضافة الخضار تجعله وجبة صحية ومشبعة.

يمكن استخدام الفلفل الملون، البصل، الطماطم، والسبانخ مع البيض المخفوق.

هذه الوصفة مناسبة للفطور السريع أو العشاء الخفيف، وتمنح الجسم طاقة دون سعرات زائدة.

ثانيًا: بيض بالفرن مع الجبن

طريقة مختلفة تمامًا عن البيض التقليدي.

يتم وضع البيض في صينية صغيرة مع الجبن المبشور

والقليل من الحليب، ثم يدخل الفرن حتى ينضج.

النتيجة طبق كريمي غني يمكن تقديمه مع الخبز أو السلطة.

ثالثًا: شكشوكة مصرية بطابع جديد

الشكشوكة من الأكلات الشرقية الشهيرة، لكنها يمكن تطويرها بسهولة.

يتم تحضير صوص الطماطم مع الفلفل والثوم، ثم إضافة البيض وتركه لينضج داخل الصوص.

يمكن إضافة جبن أو بقدونس لإعطاء نكهة مختلفة كل مرة.

رابعًا: ساندوتش البيض المتجدد

بدل البيض المسلوق في الساندوتشات التقليدية، يمكن تحضيره بطرق مختلفة مثل البيض المهروس مع المايونيز والخردل أو إضافة الأفوكادو.

هذا الساندوتش مناسب للمدرسة أو العمل ويمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة.

خامسًا: بيض مافن في الفرن

وصفة مبتكرة تعتمد على وضع البيض داخل قوالب الكب كيك مع الخضار والجبن.

بعد الخبز، نحصل على قطع صغيرة جاهزة للأكل يمكن حفظها في الثلاجة.

مناسبة جدًا للوجبات السريعة أو تحضير الطعام مسبقًا.

سادسًا: أرز بالبيض على الطريقة الآسيوية

يمكن تحويل البيض إلى وجبة رئيسية بإضافته إلى الأرز المقلي مع الخضار والصويا صوص.

هذه الطريقة تعطي طعمًا مختلفًا تمامًا وتعتبر من أشهر الأكلات في المطبخ الآسيوي.

سابعًا: بان كيك البيض المالح

بدل الحلويات، يمكن تحضير بان كيك مالح باستخدام البيض مع الدقيق والقليل من الحليب، وإضافة الجبن أو الأعشاب.

يتم طهيه على شكل أقراص صغيرة ويقدم كوجبة خفيفة أو إفطار غني.

لماذا يجب تنويع طرق تحضير البيض؟

تنويع طرق إعداد البيض يساعد على: