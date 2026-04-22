الأمين العام للناتو من أنقرة: روسيا تظل التهديد الأكثر خطورة على أمن دول الحلف

أعلن الأمين العام للناتو من أنقرة، أن روسيا تظل التهديد الأكثر خطورة على أمن دول الحلف، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي تصعيد جديد يعكس استخدام الطاقة كورقة ضغط جيوسياسية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير حصري أن روسيا تدرس وقف تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا، في خطوة قد تهدد بشكل مباشر استقرار إمدادات الوقود للعاصمة برلين ومحيطها.

وبحسب التقرير، فإن القرار المحتمل قد يؤثر على مصفاة رئيسية تعتمد بشكل كبير على هذا النفط، حيث توفر نحو 90% من احتياجات برلين من البنزين والكيروسين ووقود التدفئة، إضافة إلى تزويد مطار العاصمة والمناطق المحيطة بالطاقة اللازمة لتشغيل مرافقها الحيوية.

ورقة الطاقة في قلب الصراع

تعتمد ألمانيا، منذ تقليص وارداتها المباشرة من النفط الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، على إمدادات بديلة من بينها النفط الكازاخي الذي يمر عبر الأراضي الروسية وشبكاتها. غير أن هذه البنية التحتية تمنح موسكو قدرة غير مباشرة على التأثير في تدفق الإمدادات، حتى وإن لم تكن هي المورد الأساسي للنفط نفسه.