قبل انطلاق البطولة.. فيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن طرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل نحو 50 يومًا من انطلاق النسخة المرتقبة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح “فيفا” في بيان رسمي، أن الجماهير بات بإمكانها شراء تذاكر جميع مباريات البطولة، البالغ عددها 104 مباريات، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، بدءًا من الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، مع إتاحة مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية داخل الملاعب.

وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة تُعد من المراحل الأخيرة لطرح التذاكر، رغم تأكيد الاتحاد الدولي استمرار إتاحة دفعات إضافية بشكل تدريجي حتى المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل، وفقًا لعدد المقاعد المتاحة.

وكشف “فيفا” أن أكثر من 5 ملايين تذكرة تم بيعها بالفعل منذ فتح باب الحجز، في مؤشر على الإقبال الكبير على المونديال القادم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، من ضمنهم منتخب مصر.