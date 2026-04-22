عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور

في إطار مواصلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تشهدها مرافق النقل الجماعي خلال شهر إبريل 2026، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تنظيم احتفالية فنية غنائية متميزة لذوي القدرات الخاصة داخل محطة محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وجاءت هذه الفعالية في إطار مبادرة تستهدف دمج الفنون في الحياة اليومية للمواطنين داخل المرافق العامة، بما يعزز قيم الوعي المجتمعي تجاه ذوي القدرات الخاصة، ويُسهم في إبراز التراث الثقافي المصري الأصيل، إلى جانب إضفاء أجواء من البهجة والإنسانية على رحلات الركاب.

وقد أُقيمت الاحتفالية مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2026 داخل أروقة المحطة، حيث شهدت تقديم فقرات غنائية متميزة أبدع خلالها ذوو القدرات الخاصة في تقديم عروض لاقت استحسانًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور الركاب، الذين حرصوا على التوقف لمتابعة الفقرات والتعبير عن إعجابهم بهذه المبادرة الحضارية التي تعكس الوجه الإنساني والثقافي لمنظومة النقل.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لسلسلة من الأنشطة الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عروض المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي وعروض العرائس للأطفال، وذلك داخل محطة محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني، ومحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول، حيث حظيت تلك الفعاليات بإشادة واسعة من الركاب.

وفي ختام البيان، تؤكد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرارها في تطوير تجربة التنقل عبر تقديم مبادرات مبتكرة تجمع بين الخدمة الراقية والبعد الثقافي والمجتمعي، بما يعكس رؤية الدولة في بناء إنسان واعٍ ومجتمع متكامل.