كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا

كشفت تقارير صحفية دولية عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإمكانية سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2027 من الدول الثلاث المستضيفة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، بسبب تأخر واضح في أعمال تجهيز الملاعب والبنية التحتية.

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن هناك نقاشات داخلية بشأن نقل البطولة إلى دولة أخرى، في ظل المخاوف من عدم جاهزية المنشآت في الوقت المحدد، رغم منح التنظيم المشترك للدول الثلاث في عام 2023 لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن جنوب إفريقيا تُعد من أبرز المرشحين لاستضافة البطولة في حال اتخاذ قرار رسمي بالسحب، إلى جانب رواندا التي تُطرح أيضًا كخيار بديل إذا استدعت الظروف ذلك.

وجاءت هذه التطورات بعد زيارة تفقدية للجنة من الاتحاد الإفريقي، والتي رصدت بطئًا في تنفيذ الأعمال داخل الملاعب والمرافق، مع وجود نواقص في البنية التحتية المخصصة لاستقبال المنتخبات والجماهير.

كما أوضح التقرير أن أوغندا تُعد الأكثر تأثرًا بالتأخير، حيث لم يتم اعتماد أي من ملاعبها ضمن التصنيف الأعلى، بالإضافة إلى استمرار أعمال غير مكتملة في بعض الملاعب، بينما تواجه كينيا أيضًا ملاحظات تتعلق بتأخر بعض المشاريع.

في المقابل، تبدو تنزانيا الأكثر التزامًا بالجدول الزمني حتى الآن مع تقدم أفضل نسبيًا في التنفيذ.