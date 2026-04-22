الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بعد انخفاض كبير شهدته الأسعار خلال الآونة الأخيرة ، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف. 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة للارتفاع  ووصل سعر الكيلو إلي 80 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 90 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات  وتصل للمستهلك 105جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 95جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 95جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 110جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

من جانبه ، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.

وأضاف "السيد" خلال تصريحات تليفزيونية أن زيادة الإنتاج ترجع إلى إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، ما ساهم في توفير الكتاكيت ورفع حجم الإنتاج، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف وتيسير استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، مؤكدًا أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، مع وجود فجوة سعرية قد تصل إلى 30% بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك بسبب الوسطاء والسماسرة.

تصدير الدواجن

من جانبه ، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تصدير الدواجن لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، بل سيسهم في تحقيق الاستقرار، موضحًا أن عائدات التصدير ستوفر العملة الصعبة اللازمة لدعم وزيادة الإنتاج.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية أن مصر تمتلك حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن يُقدّر بنحو 30%، وهو ما يسمح بالتوسع في التصدير دون التأثير على تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في استيراد المزيد من الكتاكيت ومستلزمات الإنتاج، خاصة الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، بما ينعكس على زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.

قطاع الدواجن

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يستهدف رفع معدلات الإنتاج لتصل إلى نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا بنهاية يونيو، مقارنة بحوالي 4 ملايين دجاجة في السابق، في إطار خطة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز فرص التصدير.

كما لفت إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة جهود ممتدة، بدأت بقرار القيادة السياسية بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، والتي تعمل تحت إشراف الحكومة ووزارة الزراعة، وأسهمت في تجاوز العديد من التحديات، خاصة ما يتعلق بتوفير الأعلاف وضبط السوق

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
يارا
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
لقاء وزير الطيران
